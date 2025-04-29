Медведев о том, что судьи помогают «Зениту»: «Абсолютно глупые заявления. Если бы нам помогали, мы бы уже праздновали чемпионство»

В «Зените» назвали глупыми заявления, что судьи помогают клубу.

«Если бы нам помогали, мы бы уже праздновали чемпионство. Поэтому это абсолютно глупые заявления», – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .

Петербургский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 54 очка после 26 туров, и отстает от «Краснодара» на 4 балла.

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