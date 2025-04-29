«Реал» продлит контракт с Куртуа до 2028 года (Relevo)
«Реал» продлит контракт с вратарем Тибо Куртуа до 2028 года.
32-летнему бельгийскому вратарю предложено продлить действующее соглашение еще на 2 сезона, сообщает Relevo.
По данным источников издания, в «Реале» считают, что Куртуа – это лучший вариант для клуба на позиции голкипера.
Мадридцы готовы сделать для Тибо исключение из правила, согласно которому с игроками старше 30 лет контракты продляются максимум на один сезон.
Пока договор о продлении не подписан, но стороны обсуждают его в течение некоторого времени.
Куртуа присоединился к мадридскому клубу в 2018 году. В 2021 году он подписал с ним 5-летний контракт. Со статистикой вратаря можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Relevo
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