«Реал» продлит контракт с Куртуа до 2028 года (Relevo)

«Реал» продлит контракт с вратарем Тибо Куртуа до 2028 года.

32-летнему бельгийскому вратарю предложено продлить действующее соглашение еще на 2 сезона, сообщает Relevo.

По данным источников издания, в «Реале » считают, что Куртуа – это лучший вариант для клуба на позиции голкипера.

Мадридцы готовы сделать для Тибо исключение из правила, согласно которому с игроками старше 30 лет контракты продляются максимум на один сезон.

Пока договор о продлении не подписан, но стороны обсуждают его в течение некоторого времени.

Куртуа присоединился к мадридскому клубу в 2018 году. В 2021 году он подписал с ним 5-летний контракт. Со статистикой вратаря можно ознакомиться здесь .