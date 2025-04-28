  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» заплатит Анчелотти за следующий сезон и предложит стать послом клуба по завершении карьеры (Relevo)
37

«Реал» заплатит Анчелотти за следующий сезон и предложит стать послом клуба по завершении карьеры (Relevo)

«Реал» заплатит Карло Анчелотти за следующий сезон.

Relevo утверждает, что президент Флорентино Перес намерен перечислить итальянцу деньги, предусмотренные контрактом. Соглашение рассчитано до лета 2026 года – и тренер получит прописанную там зарплату.

Не исключено, что стороны договорятся о том, чтобы компенсация не была полной, но в целом клуб готов заплатить все, что должен.

Также по завершении тренерской карьеры Анчелотти получит возможность стать послом «Реала».

Карло останется на своем посту до завершения чемпионата Испании, после чего, как ожидается, возглавит сборную Бразилии. На последней игре Анчелотти в «Реале» планируется организовать церемонию его чествования – с участием нынешних и бывших футболистов клуба, демонстрацией завоеванных итальянцем трофеев.

Анчелотти в «Реале» – все. Уйдет перед КЧМ, дальше – Солари или Хаби Алонсо

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Relevo
logoКарло Анчелотти
logoЛа Лига
logoФлорентино Перес
logoРеал Мадрид
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Валерий Овчинников: «Не надо удивляться, если Анчелотти возглавит «Зенит». Все эти иностранцы не просто поедут в Россию за большие деньги, а ринутся сюда, полетят»
20сегодня, 17:48
Анчелотти станет самым высокооплачиваемым тренером сборных, если возглавит Бразилию. Карло предлагают контракт до 2030-го, решение за ним
26вчера, 21:59
Арбелоа может временно возглавить «Реал» после ухода Анчелотти по окончании чемпионата
19вчера, 21:13
Главные новости
Рафинья – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Дембеле – 2-й, Ямаль – 3-й, Педри – 4-й, Салах – 5-й, Мбаппе – 10-й, Винисиус – 13-й
3730 минут назад
Онопко ел голубей в детстве: «Даже вкуснее курицы. Подстреливали, разводили костер, как шашлык зажаривали»
4437 минут назад
Маттеус о поведении Рюдигера в финале Кубка Испании: «Оно должно иметь последствия даже внутри сборной, это было неприемлемо. Антонио много раз провоцировал, но это последняя капля»
2347 минут назад
Артета о возможной победе «Арсенала» в ЛЧ: «Я надеялся и мечтал, что мы сможем достичь этого, мрачные дни были необходимы. Мы очень близки к тому, чтобы творить историю»
5сегодня, 18:42
Борис Чухлов: «Что вообще умеет Соболев? В «Зените» ни остановить, ни отдать мяч не может. С психикой у него все плохо. Очень нервный человек, оказывается»
15сегодня, 18:27
«Барсе» интересен Гримальдо. «Байер» отпустит защитника за 30-40 млн евро
33сегодня, 18:15
«Аль-Иттихад» предлагал Сане 100 млн евро за 4 года. Вингер отказал, он хочет выиграть ЛЧ с «Баварией»
13сегодня, 18:02
«Барселона» выиграла Юношескую лигу УЕФА, разгромив в финале «Трабзонспор»
47сегодня, 18:01
Кэпсы с футболистами РПЛ – мечта детства осуществилась! Бежим играть
сегодня, 18:00Тесты и игры
Консейсау сам подаст в отставку в случае победы «Милана» в Кубке Италии (Calciomercato)
36сегодня, 17:59
Ко всем новостям
Последние новости
Моуринью хочет видеть Кьезу в «Фенербахче». «Ливерпуль» запросит не менее 10 млн евро (A Spor)
7 минут назад
Погба ведет переговоры с «Ди Си Юнайтед». Бан хавбека за допинг истек в марте
18 минут назад
Дмитрий Пятибратов: «Личка в «Динамо» работает лучше, чем Станкович в «Спартаке». Марцелу нужно дать поработать, у клуба появляется свой стиль»
317 минут назад
«ПСЖ» сделал запрос по интересующему «Барселону», «Реал» и «МЮ» Мастантуоно. Парижане считают 17-летнего хавбека «Ривер Плейт» приоритетной целью
226 минут назад
Британский премьер Стармер о разгроме «Реала» «Арсеналом»: «Лучшая игра в истории «Эмирейтс»
254 минуты назад
Чемпионат Италии. «Болонья» сыграла вничью с «Удинезе», «Лацио» против «Пармы»
79сегодня, 18:45Live
«Спартаку» нужно только золото, третье и второе места – не то. И в чем проблема бороться за два трофея? Начинаешь делить – не ухватишься ни за что». Парфенов о красно-белых
1сегодня, 18:25
Моратти о скудетто: «У «Наполи» больше шансов благодаря Конте. «Интер» запутался в целях и устал. Разговоры о требле казались странными – в мое время его не обсуждали и не были им одержимы»
1сегодня, 18:11
Валерий Овчинников: «Не надо удивляться, если Анчелотти возглавит «Зенит». Все эти иностранцы не просто поедут в Россию за большие деньги, а ринутся сюда, полетят»
20сегодня, 17:48
Британский премьер Стармер надеется на победу «Арсенала» в ЛЧ: «Английский клуб добивается успехов в Европе, на поле выходят отличные английские игроки»
4сегодня, 17:43