«Реал» заплатит Анчелотти за следующий сезон и предложит стать послом клуба по завершении карьеры (Relevo)
Relevo утверждает, что президент Флорентино Перес намерен перечислить итальянцу деньги, предусмотренные контрактом. Соглашение рассчитано до лета 2026 года – и тренер получит прописанную там зарплату.
Не исключено, что стороны договорятся о том, чтобы компенсация не была полной, но в целом клуб готов заплатить все, что должен.
Также по завершении тренерской карьеры Анчелотти получит возможность стать послом «Реала».
Карло останется на своем посту до завершения чемпионата Испании, после чего, как ожидается, возглавит сборную Бразилии. На последней игре Анчелотти в «Реале» планируется организовать церемонию его чествования – с участием нынешних и бывших футболистов клуба, демонстрацией завоеванных итальянцем трофеев.
Анчелотти в «Реале» – все. Уйдет перед КЧМ, дальше – Солари или Хаби Алонсо
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