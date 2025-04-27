Кубок Англии. 1/2 финала. «Ман Сити» сыграет с «Ноттингем Форест»

В Кубке Англии проходят матчи 1/2 финала.

В субботу «Астон Вилла » на «Уэмбли» крупно проиграла «Кристал Пэлас » (0:3).

В воскресенье «Манчестер Сити » на этом же стадионе встретится с «Ноттингем Форест ».

Кубок Англии

1/2 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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