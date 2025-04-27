Матч окончен
Кубок Англии. 1/2 финала. «Ман Сити» сыграет с «Ноттингем Форест»
В Кубке Англии проходят матчи 1/2 финала.
В субботу «Астон Вилла» на «Уэмбли» крупно проиграла «Кристал Пэлас» (0:3).
В воскресенье «Манчестер Сити» на этом же стадионе встретится с «Ноттингем Форест».
1/2 финала
Не начался
-xG-
Завершен
3 - 0
-xG-
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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