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Кубок Англии. 1/2 финала. «Ман Сити» сыграет с «Ноттингем Форест»

В Кубке Англии проходят матчи 1/2 финала.

В субботу «Астон Вилла» на «Уэмбли» крупно проиграла «Кристал Пэлас» (0:3).

В воскресенье «Манчестер Сити» на этом же стадионе встретится с «Ноттингем Форест».

Кубок Англии

1/2 финала

Кубок. Полуфинал
27 апреля 15:30, Уэмбли
Ноттингем Форест
Не начался
-xG-
Манчестер Сити
Кубок. Полуфинал
26 апреля 16:15, Уэмбли
Кристал Пэлас
Завершен
3 - 0
-xG-
Астон Вилла
Матч окончен
  Сарр
90’
+4’
Уортон   Хьюз
88’
Эзе   Лерма
88’
Камада
84’
Митчелл   Чилуэлл
84’
79’
Роджерс   Мален
Матета   Нкетиа
79’
70’
Камара   Баркли
69’
Асенсио   Рэмзи
Ричардс
65’
60’
Динь   Матсен
60’
Макгинн   Бэйли
  Сарр
58’
Матета
53’
2тайм
Перерыв
  Эзе
31’
Митчелл
19’
17’
Камара
Кристал Пэлас
Хендерсон, Гехи, Лакруа, Ричардс, Эзе, Сарр, Митчелл, Камада, Уортон, Муньос, Матета, Тернер, Уорд, Клайн, Чилуэлл, Лерма, Хьюз, Эсс, Девенни, Нкетиа
Запасные: Митчелл, Уортон, Тернер, Клайн, Девенни, Уорд, Эсс, Эзе, Матета
1тайм
Астон Вилла:
Мартинес, Динь, Пау Торрес, Конса, Кэш, Тилеманс, Камара, Макгинн, Асенсио, Роджерс, Уоткинс, Ольсен, Мингз, Матсен, Гарсия, Баркли, Онана, Бэйли, Рэмзи, Мален
Запасные: Митчелл, Уортон, Тернер, Клайн, Девенни, Уорд, Эсс, Эзе, Матета
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Англии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoАстон Вилла
logoКубок Англии
logoМанчестер Сити
logoНоттингем Форест
logoКристал Пэлас
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