Глушаков о титуле «Спартака»: «Ту команду просто развалили. Если бы сохранили, мы бы еще лет пять точно никому не отдали чемпионство»

Денис Глушаков считает, что «Спартак» мог выиграть несколько титулов подряд.

– Помнишь, когда забивал [ЦСКА]?

– В чемпионский сезон, дома и на выезде. Так сработало: тогда все летело, много работали, тренировались, трудились. Был такой механизм, вся команда забивала и играла.

Ту команду можно было – надо было – сохранить. Если бы сохранили, думаю, мы бы еще лет пять точно никому не отдали чемпионство. Ее просто развалили, – сказал бывший полузащитник красно-белых.