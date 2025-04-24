Глушаков о титуле «Спартака»: «Ту команду просто развалили. Если бы сохранили, мы бы еще лет пять точно никому не отдали чемпионство»
Денис Глушаков считает, что «Спартак» мог выиграть несколько титулов подряд.
– Помнишь, когда забивал [ЦСКА]?
– В чемпионский сезон, дома и на выезде. Так сработало: тогда все летело, много работали, тренировались, трудились. Был такой механизм, вся команда забивала и играла.
Ту команду можно было – надо было – сохранить. Если бы сохранили, думаю, мы бы еще лет пять точно никому не отдали чемпионство. Ее просто развалили, – сказал бывший полузащитник красно-белых.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «О, футбол!»
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