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Альгуасиль уйдет из «Сосьедада» по окончании сезона. При тренере клуб выиграл Кубок Испании – первый трофей за 33 года

Иманоль Альгуасиль уйдет с поста тренера «Реал Сосьедад».

Клуб сообщил о решении тренера уйти из команды по окончании сезона.

53-летний специалист возглавляет клуб с декабря 2018 года. При Альгуасиле «Сосьедад» выиграл первый трофей с 1987 года – Кубок Испании в 2020 году.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Сосьедада»
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