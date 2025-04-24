Альгуасиль уйдет из «Сосьедада» по окончании сезона. При тренере клуб выиграл Кубок Испании – первый трофей за 33 года
Иманоль Альгуасиль уйдет с поста тренера «Реал Сосьедад».
Клуб сообщил о решении тренера уйти из команды по окончании сезона.
53-летний специалист возглавляет клуб с декабря 2018 года. При Альгуасиле «Сосьедад» выиграл первый трофей с 1987 года – Кубок Испании в 2020 году.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Сосьедада»
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