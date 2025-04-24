Альгуасиль уйдет из «Сосьедада» по окончании сезона. При тренере клуб выиграл Кубок Испании – первый трофей за 33 года

Иманоль Альгуасиль уйдет с поста тренера «Реал Сосьедад».

Клуб сообщил о решении тренера уйти из команды по окончании сезона.

53-летний специалист возглавляет клуб с декабря 2018 года. При Альгуасиле «Сосьедад » выиграл первый трофей с 1987 года – Кубок Испании в 2020 году.