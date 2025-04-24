Камавинга выбыл до конца сезона и не сыграет на клубном ЧМ. У хавбека «Реала» разрыв сухожилия мышцы бедра
Хавбек «Реала» Эдуардо Камавинга выбыл до конца сезона из-за травмы.
Полузащитник «Реала» получил травму в конце игры с «Хетафе» (1:0) в 33-м туре Ла Лиги.
«Мадрид» сообщил, что у француза диагностирован полный разрыв сухожилия левой приводящей мышцы бедра.
По данным COPE, Камавинга выбыл до конца сезона. Он не сыграет на клубном чемпионате мира.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Реала»
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