Камавинга выбыл до конца сезона и не сыграет на клубном ЧМ. У хавбека «Реала» разрыв сухожилия мышцы бедра

Хавбек «Реала» Эдуардо Камавинга выбыл до конца сезона из-за травмы.

Полузащитник «Реала» получил травму в конце игры с «Хетафе» (1:0) в 33-м туре Ла Лиги .

«Мадрид » сообщил, что у француза диагностирован полный разрыв сухожилия левой приводящей мышцы бедра.

По данным COPE, Камавинга выбыл до конца сезона. Он не сыграет на клубном чемпионате мира.

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