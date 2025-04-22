Юран о работе тренером: «Мог поехать в Прибалтику и другие российские регионы, когда начинал. Сейчас уже всем все доказал и имею право выбирать»

Сергей Юран рассматривает варианты работы в клубах высшей лиги.

«Понятно, что хочется работать. Но я уже истоптал Первую лигу. Понятно, когда был начинающим тренером, то мог поехать в Прибалтику и другие российские регионы.

Сейчас я уже всем все доказал и имею право на то, чтобы выбирать», – сказал бывший главный тренер «Пари НН ».

В начале тренерской карьеры Юран работал в латвийском «Диттоне» и эстонском ТФМК, он также тренировал калининградскую «Балтику».

Последним местом работы 55-летнего специалиста был «Пари НН», который он покинул в 2024 году.