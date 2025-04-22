  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Спортс’’ запускает премию «Спортивный блогер года» – народное голосование, 22 номинации и более 75 экспертов
8

Спортс’’ запускает премию «Спортивный блогер года» – народное голосование, 22 номинации и более 75 экспертов

«Спортивный блогер года. Премия Трибуны Спортса’’» – награда для авторов на любой площадке и в любом жанре и формате. У премии будет сразу 22 номинации, в частности, «Футбольный блогер года, «Баскетбольный блогер года», «Блогер года в экзотических видах спорта», «Лучший аналитический блог» и так далее.

В экспертный совет премии входят звезды Спортса’’, блогеры и журналисты, комментаторы, спортивные менеджеры, спортсмены, комики и любители спорта, а также представители РФС, РПЛ, КХЛ, футбольных и хоккейных клубов.

С 22 апреля по 6 мая пройдет Путь Трибуны: пользователи Спортса’’ проголосуют за лучшие блоги Трибуны в номинациях, а победители попадут в финальное голосование. Достаточно зарегистрироваться или войти в аккаунт, шагнуть по ссылке и выбрать лучших.

С 6 по 22 мая в Пути Рунета пользователи выберут лучшие блоги вне Трибуны – например, в телеграме или ютубе. В этой форме с 22 по 28 апреля вы можете предложить любимого автора. Возможно, именно он попадет в лонг-лист для народного голосования.

Отметим, что в Пути Рунета не участвуют авторы Спортса”, они не попадут в список для голосования.

Победитель Пути Трибуны и пять победителей Пути Рунета попадают в суперфинал. Лучшие из лучших по версии экспертов 28 мая получат награды в «Лужниках». В организации премии Спортсу” помогают AI-ассистент «Алиса» и умные устройства «Яндекса», мультиспортивное событие AdIndex для индустрии рекламы «Креатлон» и Amazing Red.

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoСпортс
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Солари возглавит «Реал» на клубном ЧМ в случае ухода Анчелотти и до назначения нового тренера
1812 минут назад
Документальный фильм о Винисиусе «Танцуй, Вини!» выйдет на Netflix 15 мая
2222 минуты назадВидео
Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Мальорку», «Валенсия» против «Эспаньола», «Реал» сыграет в гостях с «Хетафе» в среду
2728 минут назадLive
Артета о чемпионстве «Ливерпуля» в случае поражения «Арсенала» от «Пэлас»: «Наш стимул – побеждать. Почетный коридор от «Тоттенхэма»? Вы заходите слишком далеко!»
743 минуты назад
Медведева перед матчем «Динамо» – «Зенит» проведет автограф-сессию на «ВТБ Арене»
12сегодня, 16:10Фото
«Мбаппе намного выше уровня «Реала» в этом сезоне. Его и Винисиуса сделали козлами отпущения за разочаровывающую игру». Экс-игрок «Мадрида» Бенито о форвардах
20сегодня, 15:54
Постекоглу покинет «Тоттенхэм» в конце сезона независимо от того, выиграет ли клуб Лигу Европы (The Telegraph)
55сегодня, 15:24
Файзулин о Семаке: «Шесть чемпионств подряд – это мощно. Да, у него суперфутболисты, но даже с ними выиграть столько титулов сложно. Он феномен в этом плане, наверное»
46сегодня, 15:12
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» примет «Астон Виллу», в среду «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас», матчи «МЮ» и «Ливерпуля» пройдут в воскресенье
14сегодня, 15:10
Константин Генич: «Не верится, что «Спартак» зацепится за чемпионство, им будет архисложно. У конкурентов календарь чуть проще, особенно у «Зенита»
16сегодня, 14:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Файзуллаев сдал физически и стал никакой. Захвалили его – чуть ли не «Реал» Мадрид пророчили!» Пономарев о вингере ЦСКА
514 минут назад
«Барселона» – «Мальорка». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
3338 минут назад
«Манчестер Сити» – «Астон Вилла». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
648 минут назад
Мюллер интересен «Фиорентине», клуб связывался с агентом немца. «Бавария» следит за Мойзе Кином, отступные форварда в 50 млн евро будут действовать с 1 по 15 июля
655 минут назад
Радимов о голе Барко «Акрону»: «Нужны яйца, чтобы бить второй пенальти на последней минуте – за это ему и платят, у него стальные нервы»
9сегодня, 16:25
«Спартак» поздравил Карреру с 61-летием
13сегодня, 16:07Фото
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Дамаком», «Аль-Ахли» Фирмино против «Аль-Вахды»
1сегодня, 16:05Live
Команда с 6-го места в Ла Лиге будет играть в ЛЧ, если «Атлетик» выиграет ЛЕ и станет 5-м. «Бетис» получил подтверждение от УЕФА
10сегодня, 16:00
Маттеус хочет видеть Та в «Баварии»: «Клуб совершил ошибку, не подписав его прошлым летом. Джонатан – один из лучших, его уход – огромная потеря для «Байера»
3сегодня, 15:39
Марадишвили вернулся в «Локомотив» из аренды для прохождения реабилитации. Хавбек провел два матча в сезоне за «Пари НН»
4сегодня, 15:32