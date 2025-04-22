Спортс’’ запускает премию «Спортивный блогер года» – народное голосование, 22 номинации и более 75 экспертов

«Спортивный блогер года. Премия Трибуны Спортса’’» – награда для авторов на любой площадке и в любом жанре и формате. У премии будет сразу 22 номинации, в частности, «Футбольный блогер года, «Баскетбольный блогер года», «Блогер года в экзотических видах спорта», «Лучший аналитический блог» и так далее.

В экспертный совет премии входят звезды Спортса’’, блогеры и журналисты, комментаторы, спортивные менеджеры, спортсмены, комики и любители спорта, а также представители РФС, РПЛ, КХЛ, футбольных и хоккейных клубов.

С 22 апреля по 6 мая пройдет Путь Трибуны: пользователи Спортса’’ проголосуют за лучшие блоги Трибуны в номинациях, а победители попадут в финальное голосование. Достаточно зарегистрироваться или войти в аккаунт, шагнуть по ссылке и выбрать лучших.

С 6 по 22 мая в Пути Рунета пользователи выберут лучшие блоги вне Трибуны – например, в телеграме или ютубе. В этой форме с 22 по 28 апреля вы можете предложить любимого автора. Возможно, именно он попадет в лонг-лист для народного голосования.

Отметим, что в Пути Рунета не участвуют авторы Спортса”, они не попадут в список для голосования.

Победитель Пути Трибуны и пять победителей Пути Рунета попадают в суперфинал. Лучшие из лучших по версии экспертов 28 мая получат награды в «Лужниках». В организации премии Спортсу” помогают AI-ассистент «Алиса» и умные устройства «Яндекса» , мультиспортивное событие AdIndex для индустрии рекламы «Креатлон» и Amazing Red .