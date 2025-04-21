«Реал» – лучшая команда 2024 года по версии Laureus. Он опередил «Бостон», «Макларен» и женскую «Барселону»
«Реал» признан лучшей командой 2024 года по версии Laureus.
Мадридский клуб получил награду от Laureus World Sports Academy за достижения в прошлом году.
В 2024 году «Реал» стал чемпионом Испании, выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
На награду также претендовали женская команда «Барселоны», сборная Испании, а также баскетбольный клуб «Бостон», сборная США по баскетболу и команда Формулы-1 «Макларен».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Laureus
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