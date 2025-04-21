«Реал» – лучшая команда 2024 года по версии Laureus. Он опередил «Бостон», «Макларен» и женскую «Барселону»

«Реал» признан лучшей командой 2024 года по версии Laureus.

Мадридский клуб получил награду от Laureus World Sports Academy за достижения в прошлом году.

В 2024 году «Реал » стал чемпионом Испании, выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

На награду также претендовали женская команда «Барселоны», сборная Испании, а также баскетбольный клуб «Бостон », сборная США по баскетболу и команда Формулы-1 «Макларен ».