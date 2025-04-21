«Реал» может назначить Солари или Рауля, если уволит Анчелотти при поражении от «Барселоны» в финале Кубка Испании. Хаби приедет после клубного ЧМ (Relevo)

Сантьяго Солари может возглавить «Реал».

Relevo сообщает, что Карло Анчелотти может быть уволен с поста главного тренера в случае поражения от «Барселоны» в финале Кубка Испании (26 апреля).

В таком случае на период до завершения клубного чемпионата мира могут быть назначены Рауль или Солари. Второй вариант называется более вероятным. А после КЧМ в «Реал » придет Хаби Алонсо .

Солари работал с командой в период с октября 2018 года по март 2019-го. Рауль сейчас возглавляет «Кастилью».