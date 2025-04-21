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  • «Реал» может назначить Солари или Рауля, если уволит Анчелотти при поражении от «Барселоны» в финале Кубка Испании. Хаби приедет после клубного ЧМ (Relevo)
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«Реал» может назначить Солари или Рауля, если уволит Анчелотти при поражении от «Барселоны» в финале Кубка Испании. Хаби приедет после клубного ЧМ (Relevo)

Сантьяго Солари может возглавить «Реал».

Relevo сообщает, что Карло Анчелотти может быть уволен с поста главного тренера в случае поражения от «Барселоны» в финале Кубка Испании (26 апреля).

В таком случае на период до завершения клубного чемпионата мира могут быть назначены Рауль или Солари. Второй вариант называется более вероятным. А после КЧМ в «Реал» придет Хаби Алонсо.

Солари работал с командой в период с октября 2018 года по март 2019-го. Рауль сейчас возглавляет «Кастилью».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Relevo
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