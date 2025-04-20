Болельщики «Реала» освистали Мбаппе, когда форварда показали на экране «Бернабеу» во время матча с «Атлетиком». Килиан пропускает игру из-за дисквалификации

Фанаты «Реала» вновь освистали Килиана Мбаппе.

Мадридский клуб принимает «Атлетик » в 32-м туре Ла Лиги (1:0, второй тайм). Мбаппе пропускает встречу из-за красной карточки, полученной в игре с «Алавесом».

Француз наблюдает за игрой с ложи «Сантьяго Бернабеу ». На 20-й минуте матча некоторые болельщики «Реала » начали свистеть, когда Мбаппе показали на большом экране стадиона.

Напомним, что Килиана не в первый раз освистывают на этой неделе. Аналогичная реакция болельщиков была и в матче с «Арсеналом», когда Мбаппе покидал поле после замены.