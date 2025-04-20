Болельщики «Реала» освистали Мбаппе, когда форварда показали на экране «Бернабеу» во время матча с «Атлетиком». Килиан пропускает игру из-за дисквалификации
Фанаты «Реала» вновь освистали Килиана Мбаппе.
Мадридский клуб принимает «Атлетик» в 32-м туре Ла Лиги (1:0, второй тайм). Мбаппе пропускает встречу из-за красной карточки, полученной в игре с «Алавесом».
Француз наблюдает за игрой с ложи «Сантьяго Бернабеу». На 20-й минуте матча некоторые болельщики «Реала» начали свистеть, когда Мбаппе показали на большом экране стадиона.
Напомним, что Килиана не в первый раз освистывают на этой неделе. Аналогичная реакция болельщиков была и в матче с «Арсеналом», когда Мбаппе покидал поле после замены.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости