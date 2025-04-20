Ван Нистелрой о вылете «Лестера» из АПЛ: «Очень разочарован – мы не сдавались и продолжали бороться, но отставание росло. Буду исходить из того, что клуб планирует делать дальше»
В 33-м туре АПЛ команда проиграла «Ливерпулю» (0:1) и потеряла шансы на сохранение места в Премьер-лиге в следующем сезоне.
«Я очень разочарован тем, что теперь [вылет] гарантирован. Мы продолжали надеяться и бороться, но в последние недели мы наблюдали, как отставание увеличивается. И тогда вы понимаете, что будет дальше, хотя мы не сдавались и сосредоточились на будущем, чтобы как можно лучше завершить сезон. В следующем сезоне мы сыграем в Чемпионшипе, и моя работа – сделать для клуба все.
В ближайшие недели я продолжу работать, моя задача – делать все в интересах «Лестера». Я жду конкретики от руководства клуба по поводу того, что они собираются делать дальше. Придется дождаться точки зрения клуба и исходить из этого», – сказал главный тренер «Лестера».
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