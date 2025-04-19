  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Конте может покинуть «Наполи», если не будет усиления: «Мне нужно оружие для борьбы, иначе это резня, а я не хочу быть изрубленным. Я не могу полагаться на чудеса вместо планирования»
27

Конте может покинуть «Наполи», если не будет усиления: «Мне нужно оружие для борьбы, иначе это резня, а я не хочу быть изрубленным. Я не могу полагаться на чудеса вместо планирования»

Антонио Конте намерен потребовать усиления у руководства «Наполи».

Неаполитанцы обыграли «Монцу» (1:0) в 33-м туре Серии А. Команда Конте идет второй в турнирной таблице при равенстве очков с «Интером» (74), у которого есть игра в запасе. 

«Я несу на себе ответственность, и именно вы, представители СМИ, первыми возлагаете ее на меня, заявляя, что если Конте на скамейке, то команда обязана побеждать. Раз вы мне это приписали – я не хочу подводить болельщиков. Я не могу полагаться на чудеса вместо планирования.

Я уважаю и ценю президента [Аурелио Де Лаурентиса]. Меня попросили протянуть руку помощи – и я это делаю. Но болельщики «Наполи» хотят побеждать, у них высокая планка. Если они не выигрывают – становятся злыми.

Я должен все просчитывать. Я не дурак. Я оказываю сам на себя большое давление, но мне нужно подходящее оружие для борьбы. Иначе это резня, а я не хочу быть изрубленным.

Я сяду за стол переговоров с президентом, и тогда посмотрим. Будут поступления от квалификации в Лигу чемпионов, продажа Кварацхелии тоже нам помогла, но теперь нам нужно поговорить с президентом начистоту. Я отдал всего себя, с процентами. Сейчас мы хотим побеждать вместе с ребятами, которые пашут изо всех сил.

У меня хорошие отношения с Де Лаурентисом, но мне нужно и уважение. Вчера я увидел грабеж и полное отсутствие уважения. Мне плевать, но я был разочарован, что грабят именно наши проекты. Я должен защищать себя – иначе все это будет просто красивым, но законченным путешествием.

Я делаю это ради болельщиков «Наполи» и ради себя. Я не собираюсь выставлять себя на посмешище и позволять, чтобы меня избивали. Мы должны продолжать верить – и немного удачи нам тоже не помешает. К сожалению, с января удача была не на нашей стороне. Но мы верим в себя. Игроки великолепны в трудных ситуациях, и мы закладываем прочный фундамент именно через эти трудности. Видеть всех этих болельщиков, которые нас поддерживают – очень трогательно. Но это также накладывает на меня огромную ответственность», – сказал главный тренер «Наполи». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
logoАнтонио Конте
logoсерия А Италия
logoНаполи
logoАурелио Де Лаурентис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Конте об «Интере»: «Поздравляю с выходом в полуфинал ЛЧ. Один год может быть случайностью, но если каждый сезон – значит, итальянский футбол на высоком уровне»
24вчера, 15:21
Конте о борьбе за скудетто: «СМИ должны поблагодарить «Наполи» за сохранение интриги. Мы делаем что-то немыслимое и хотим до самого конца доставлять неприятности «Интеру»
914 апреля, 21:48
Главные новости
«Реал» – фаворит Виртца при выборе следующего клуба, «Ман Сити» – 2-й в рейтинге, «Бавария» – 3-я. Хавбек «Байера» считает, что в Мадриде больше шансов выиграть ЛЧ и «Золотой мяч»
10сегодня, 21:47
Сакки о критике Анчелотти: «Эти люди хоть понимают, кто он такой и что выиграл? Карло – маэстро футбола. «Реалу» нужно дважды или трижды подумать, прежде чем расставаться с ним»
22сегодня, 21:34
«ЦСКА гоняли, «Спартак» гоняли. Пока не перестанем бояться, так и будем отдавать такие матчи». Дзюба – игрокам «Акрона» в раздевалке после 2:3 с красно-белыми
28сегодня, 21:02
Чемпионат Испании. «Барселона» одолела «Сельту», «Атлетико» уступил «Лас-Пальмасу», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в воскресенье
125сегодня, 20:59
Чемпионат Франции. «ПСЖ» победил «Гавр» Кузяева, «Монако» Головина сыграл вничью со «Страсбуром»
26сегодня, 20:59
«Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу» (0:1), пропустив на 93-й. У мадридцев 2 победы в последних 6 матчах в Ла Лиге
15сегодня, 20:58
«Атлетико» отстал от лидирующей в Ла Лиге «Барселоны» на 10 очков за 6 туров до конца сезона
30сегодня, 20:56
Чемпионат Италии. «Наполи» обыграл «Монцу», «Рома» победила «Верону», «Милан» сыграет с «Аталантой» в воскресенье
22сегодня, 20:44
Во Франции депутаты осудили «ПСЖ» за продление сделки с Руандой: «В ДР Конго бушует самый смертоносный конфликт со времен Второй мировой – совершаются массовые убийства и изнасилования»
38сегодня, 20:26
Фати пнул ящик с водой, узнав, что не выйдет на замену в матче с «Сельтой». Вингер «Барсы» не играл в Ла Лиге с 10 ноября
74сегодня, 20:07
Ко всем новостям
Последние новости
МЛС. «Интер Майами» Месси выиграл у «Коламбуса», «Атланта» Миранчука против «Филадельфии», «Канзас-Сити» Шапи сыграет с «Сан-Хосе»
10сегодня, 20:44
Сафонов о «ПСЖ»: «Я старался быть реалистом, когда переходил, были большие амбиции. Оглядываясь назад, понимаю, что проделан большой путь»
153 минуты назад
Симеоне о 0:1 от «Лас-Пальмаса»: «Дело не в отсутствии настроя, «Атлетико» просто играл плохо. Замены сегодня не сработали. Пропущенный гол – олицетворение нашей игры во 2-м тайме»
456 минут назад
У Гарби 14 очков за 2 гола «Эшторилу». В прошлом туре у полузащитника «Браги» было 8 очков за 2 ассиста
58 минут назадФэнтези
«Рома» не проигрывает 17 матчей в Серии А – 12 побед и 5 ничьих с декабря. Дальше – «Интер»
2сегодня, 21:56
Александр Мостовой: «Спасибо игрокам «Акрона» за победу «Спартака», тупые пенальти привезли. Красно-белых списывали со счетов, а я говорил: «Вы что, совсем не разбираетесь в футболе?»
7сегодня, 21:46
Ван Хекке из «Брайтона» и Конак из «Брентфорда» столкнулись головами, Жан-Полю потребовались кислородная маска и фиксатор для шеи. Помощь оказывали 9 минут, затем нидерландца доставили в больницу
1сегодня, 21:21
Наумов о победе «Спартака» над «Акроном»: «Какой-то нелепый пенальти поставили на последних минутах. Красно-белым очень повезло, матч для них был ничейным в лучшем случае»
20сегодня, 20:41
Сперцян стал рекордсменом «Краснодара» по забитым пенальти – 14. Эдуард обошел Калешина и Жоаозиньо: «Ждал этого момента. Большая честь вписать свое имя в историю родного клуба»
8сегодня, 20:25
У Хелера 10 очков за 2 гола «Хоффенхайму». Нападающего «Фрайбурга» выбрали 22 фэнтези-менеджера
сегодня, 20:07Фэнтези