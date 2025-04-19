Конте может покинуть «Наполи», если не будет усиления: «Мне нужно оружие для борьбы, иначе это резня, а я не хочу быть изрубленным. Я не могу полагаться на чудеса вместо планирования»

Антонио Конте намерен потребовать усиления у руководства «Наполи».

Неаполитанцы обыграли «Монцу» (1:0) в 33-м туре Серии А. Команда Конте идет второй в турнирной таблице при равенстве очков с «Интером» (74), у которого есть игра в запасе.

«Я несу на себе ответственность, и именно вы, представители СМИ, первыми возлагаете ее на меня, заявляя, что если Конте на скамейке, то команда обязана побеждать. Раз вы мне это приписали – я не хочу подводить болельщиков. Я не могу полагаться на чудеса вместо планирования.

Я уважаю и ценю президента [Аурелио Де Лаурентиса ]. Меня попросили протянуть руку помощи – и я это делаю. Но болельщики «Наполи» хотят побеждать, у них высокая планка. Если они не выигрывают – становятся злыми.

Я должен все просчитывать. Я не дурак. Я оказываю сам на себя большое давление, но мне нужно подходящее оружие для борьбы. Иначе это резня, а я не хочу быть изрубленным.

Я сяду за стол переговоров с президентом, и тогда посмотрим. Будут поступления от квалификации в Лигу чемпионов, продажа Кварацхелии тоже нам помогла, но теперь нам нужно поговорить с президентом начистоту. Я отдал всего себя, с процентами. Сейчас мы хотим побеждать вместе с ребятами, которые пашут изо всех сил.

У меня хорошие отношения с Де Лаурентисом, но мне нужно и уважение. Вчера я увидел грабеж и полное отсутствие уважения. Мне плевать, но я был разочарован, что грабят именно наши проекты. Я должен защищать себя – иначе все это будет просто красивым, но законченным путешествием.

Я делаю это ради болельщиков «Наполи» и ради себя. Я не собираюсь выставлять себя на посмешище и позволять, чтобы меня избивали. Мы должны продолжать верить – и немного удачи нам тоже не помешает. К сожалению, с января удача была не на нашей стороне. Но мы верим в себя. Игроки великолепны в трудных ситуациях, и мы закладываем прочный фундамент именно через эти трудности. Видеть всех этих болельщиков, которые нас поддерживают – очень трогательно. Но это также накладывает на меня огромную ответственность», – сказал главный тренер «Наполи ».