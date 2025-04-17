Президент РПЛ Алаев о «Химках»: «Основной состав фактически не готовится к матчу – по-человечески могу понять, но под угрозой спортивный принцип. Завтра лично встречусь с командой»
Глава Мир РПЛ анонсировал встречу с игроками «Химок» на фоне бойкота тренировок.
Ранее сообщалось, что сегодняшняя тренировка основного состава «Химок» проходит без Магомеда Адиева – новый главный тренер провел занятие с молодежной командой. Также появлялась информация о возможном отказе играть с «Зенитом» в воскресенье из-за долгов по зарплате.
«Руководство футбольного клуба «Химки» допустило ряд управленческих ошибок. Основной состав команды фактически не готовится к матчу.
По-человечески могу понять настроение ребят, но это ненормальная ситуация. Под угрозой репутация главного футбольного соревнования страны и спортивный принцип.
Завтра лично поеду на встречу с командой, будем вместе искать выход из сложившейся ситуации. Предварительно у меня был разговор с руководством клуба», – сказал Александр Алаев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
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