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  • Экс-супруга Тимощука о женах футболистов: «Самые пришибленные в Питере, сразу Машу Погребняк вспоминаю. Разговоры странные – как грудь сделать, у кого половой орган больше. Неприятно слушать»
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Экс-супруга Тимощука о женах футболистов: «Самые пришибленные в Питере, сразу Машу Погребняк вспоминаю. Разговоры странные – как грудь сделать, у кого половой орган больше. Неприятно слушать»

Экс-супруге Анатолия Тимощука было неловко общаться с женами игроков «Зенита».

– Кто была самая пришибленная жена футболиста из тех, с которыми вы пересекались?

– В «Шахтере» все нормальные были. Самые пришибленные в Питере встречались. Сразу вспоминаю Машу Погребняк. Она была не то что плохой, но такие разговоры странные проскакивали…

На одной из тусовок «Зенита» девушки сели отдельно от мужчин и начали разговаривать на женские темы. И тут Маша начинает – как грудь сделать, сколько сантиметров половые органы у мужчин, у кого больше. Я сразу курить ушла, мне неприятно было такое слушать, – рассказала Надежда Навроцкая в интервью Blik.

Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а затем с 2013 по 2015 год. Сейчас украинец входит в тренерский штаб Сергея Семака.

Опубликовала: Анна Сунцова
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logoПавел Погребняк
светская хроника
Надежда Тимощук
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