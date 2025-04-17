Экс-супруга Тимощука о женах футболистов: «Самые пришибленные в Питере, сразу Машу Погребняк вспоминаю. Разговоры странные – как грудь сделать, у кого половой орган больше. Неприятно слушать»
Экс-супруге Анатолия Тимощука было неловко общаться с женами игроков «Зенита».
– Кто была самая пришибленная жена футболиста из тех, с которыми вы пересекались?
– В «Шахтере» все нормальные были. Самые пришибленные в Питере встречались. Сразу вспоминаю Машу Погребняк. Она была не то что плохой, но такие разговоры странные проскакивали…
На одной из тусовок «Зенита» девушки сели отдельно от мужчин и начали разговаривать на женские темы. И тут Маша начинает – как грудь сделать, сколько сантиметров половые органы у мужчин, у кого больше. Я сразу курить ушла, мне неприятно было такое слушать, – рассказала Надежда Навроцкая в интервью Blik.
Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а затем с 2013 по 2015 год. Сейчас украинец входит в тренерский штаб Сергея Семака.
Опубликовала: Анна Сунцова
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