«Хватит за 30 сребреников пытаться раскачивать нашу лодку». Медведев о будущем Семака в «Зените»
Александр Медведев считает, что СМИ пытаются дестабилизировать «Зенит».
Председатель правления «Зенита» отреагировал на появившуюся ранее информацию о том, что Сергей Семак останется на посту главного тренера сине-бело-голубых независимо от результатов сезона.
«Хватит за тридцать сребреников пытаться раскачивать нашу лодку», – сказал Медведев.
«Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 50 очков после 24 туров, и отстает от «Краснодара» на 2 балла. В FONBET Кубке России команда вышла в финал Пути РПЛ, пройдя «Ростов» в полуфинале (1:0, 2:0).
По преданию, 30 сребреников – плата за предательство Иуды Искариота, который выдал Иисуса Христа первосвященникам.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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