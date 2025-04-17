«Хватит за 30 сребреников пытаться раскачивать нашу лодку». Медведев о будущем Семака в «Зените»

Александр Медведев считает, что СМИ пытаются дестабилизировать «Зенит».

Председатель правления «Зенита » отреагировал на появившуюся ранее информацию о том, что Сергей Семак останется на посту главного тренера сине-бело-голубых независимо от результатов сезона.

«Хватит за тридцать сребреников пытаться раскачивать нашу лодку», – сказал Медведев .

«Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 50 очков после 24 туров, и отстает от «Краснодара» на 2 балла. В FONBET Кубке России команда вышла в финал Пути РПЛ, пройдя «Ростов» в полуфинале (1:0, 2:0).

По преданию, 30 сребреников – плата за предательство Иуды Искариота, который выдал Иисуса Христа первосвященникам.