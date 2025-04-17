Дюгарри о Зидане в сборной Франции: «Этого ждет вся страна, его победоносный футбол вернет фанатам радость. Никто не думал, что Зинедин выиграет 3 ЛЧ подряд – даже он сам, возможно»
Кристоф Дюгарри ждет назначения Зинедина Зидана главным тренером сборной Франции.
«Он должен им стать, потому что это было бы логично, и вся страна этого ждет. С ним все было бы еще прекраснее, его зрелищный и победоносный футбол вернет болельщикам удовольствие от игры.
Зинедин – мой лучший друг, у него четкие представления о футболе и о самом себе, он берет пример с Карло Анчелотти. Сила Зизу в его взаимоотношениях с игроками и с людьми в целом.
Я бы никогда не подумал, что он может выиграть три Лиги чемпионов подряд. Никто не мог себе этого представить, возможно, даже он сам», – сказал бывший игрок сборной Франции в интервью La Gazzetta dello Sport.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Eurosport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости