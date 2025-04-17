Дюгарри о Зидане в сборной Франции: «Этого ждет вся страна, его победоносный футбол вернет фанатам радость. Никто не думал, что Зинедин выиграет 3 ЛЧ подряд – даже он сам, возможно»

Кристоф Дюгарри ждет назначения Зинедина Зидана главным тренером сборной Франции.

«Он должен им стать, потому что это было бы логично, и вся страна этого ждет. С ним все было бы еще прекраснее, его зрелищный и победоносный футбол вернет болельщикам удовольствие от игры.

Зинедин – мой лучший друг, у него четкие представления о футболе и о самом себе, он берет пример с Карло Анчелотти . Сила Зизу в его взаимоотношениях с игроками и с людьми в целом.

Я бы никогда не подумал, что он может выиграть три Лиги чемпионов подряд. Никто не мог себе этого представить, возможно, даже он сам», – сказал бывший игрок сборной Франции в интервью La Gazzetta dello Sport.