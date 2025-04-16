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«Арсенал» пройдет дальше, я бы поставил на это, если бы на кону была моя жизнь. «Реал» – загадочный клуб, но они выглядели разрозненно, им забьют еще». Фердинанд о матче ЛЧ

Рио Фердинанд считает, что «Арсенал» пройдет «Реал» в Лиге чемпионов.

«Канониры» победили мадридцев (3:0) в 1-м матче 1/4 финала турнира. Ответная игра пройдет сегодня в 22:00 по московскому времени.

«Если «Мадрид» забьет первым, а играть останется около получаса... Ура! Я буду за вас, ребята [«Арсенал»]!

Я думаю, «Арсенал» пройдет, поверьте мне. Я верю. Я думаю, это будет слишком, у них слишком много [голов]. Мне кажется, мадридская команда выглядела немного разрозненной, без правильного баланса команды и состава, и они пропускали голы слева, справа и в центре.

Возвращение [Букайо] Саки стало большим событием, и это изменило все для «Арсенала». Если бы Сака не было, я не думаю, что они бы выиграли со счетом 3:0.

Я поддерживаю «Арсенал». Если бы на кону стояла моя жизнь, я бы поставил что, «Арсенал», пройдет дальше, это не проблема.

Я просто скажу: «Реал Мадрид» – загадочный клуб. Если «Арсенал» пойдет дальше, будет другая история. Но я все равно думаю, что они пройдут, потому что они забьют», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Rio Ferdinand Presents.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metro
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