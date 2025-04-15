Мостовой о том, что Тотти назвал его великим игроком: «Как у нас прислушаются, вы же знаете. У нас наоборот ждут, как бы кого-нибудь чем-нибудь облить. А тем более меня»
Александр Мостовой отреагировал на слова Франческо Тотти о нем.
Бывший нападающий «Ромы» заявил: «Александр был великим игроком, но тренер и футболист – совершенно разные вещи. Если у него есть желание, рано или поздно все должно получиться».
«Как у нас прислушаются, вы же знаете. У нас наоборот ждут, как бы кого-нибудь чем-нибудь облить. А тем более меня.
Когда я говорю правду, мне говорят, что опять на кого-то... Спокойно к этому отношусь. Сколько раз было такое. Кто-то высказывается, а потом...
Франческо правильно сказал, так же как и я про него, один из величайших футболистов», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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