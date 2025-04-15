Вальдано о возможном камбэке против «Арсенала»: «Реал» должен надеяться на магию «Бернабеу». Не всегда нужны футбольные качества – должно царить ощущение хаоса»
Хорхе Вальдано рассказал, как «Реал» может отыграться против «Арсенала».
Команда тренера Карло Анчелотти проиграла 0:3 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет 16 апреля в Мадриде.
«Для ремотанды не всегда нужны только хорошие футбольные качества. Одного футбола недостаточно. Должно царить волнение, ощущение хаоса, которое ассоциируется с первым голом.
О чем нужно беспокоиться «Реалу», так это о том, чтобы забить первый гол, а не пытаться забить третий до того, как будет забит первый.
«Реал» должен надеяться на магию «Бернабеу», – сказал бывший футболист мадридского клуба Хорхе Вальдано.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Cadena Ser
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