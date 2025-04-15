Вальдано о возможном камбэке против «Арсенала»: «Реал» должен надеяться на магию «Бернабеу». Не всегда нужны футбольные качества – должно царить ощущение хаоса»

Хорхе Вальдано рассказал, как «Реал» может отыграться против «Арсенала».

Команда тренера Карло Анчелотти проиграла 0:3 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов . Ответная игра пройдет 16 апреля в Мадриде.

«Для ремотанды не всегда нужны только хорошие футбольные качества. Одного футбола недостаточно. Должно царить волнение, ощущение хаоса, которое ассоциируется с первым голом.

О чем нужно беспокоиться «Реалу» , так это о том, чтобы забить первый гол, а не пытаться забить третий до того, как будет забит первый.

«Реал» должен надеяться на магию «Бернабеу», – сказал бывший футболист мадридского клуба Хорхе Вальдано .