Андрей Мостовой о 4:1 с «Краснодаром»: «Зенит» показал зубы. Это должна быть отправная точка»

Андрей Мостовой отметил важность победы над «Краснодаром» (4:1) в Мир РПЛ.

«После пропущенного мяча игра поменялась, мы поняли, что отступать и охранять что‑то бессмысленно, пошли всеми силами. Первый тайм особенно переломил ход игры, мы почувствовали уверенность, побежали всей командой.

Мы показали, что у нас хорошая команда, что умеем собираться в нужный момент. Это должна быть отправная точка, мы показали зубы. Надеюсь, дальше будет еще лучше», — сказал полузащитник «Зенита».

Давно «Зенит» не был таким в топ-матче: цельно, агрессивно, элитно. Даже Глушенков кайфанул с «Краснодаром»