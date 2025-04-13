У Аморима 6 побед в 21 матче АПЛ во главе «МЮ». Манкунианцы набирают 1,1 очка за игру
«Манчестер Юнайтед» при Рубене Амориме выиграл лишь 6 матчей в АПЛ.
Сегодня манкунианцы были разгромлены «Ньюкаслом» (1:4) в 32-м туре.
В общей сложности при Амориме команда провела 21 матч в чемпионате Англии. Она 6 раз победила, потерпела 10 поражений и 5 раз сыграла вничью. За это время клуб набрал 23 очка.
В следующем туре «МЮ» примет «Вулверхэмптон» – это произойдет 20 апреля.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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