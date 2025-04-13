У Аморима 6 побед в 21 матче АПЛ во главе «МЮ». Манкунианцы набирают 1,1 очка за игру

«Манчестер Юнайтед» при Рубене Амориме выиграл лишь 6 матчей в АПЛ.

Сегодня манкунианцы были разгромлены «Ньюкаслом » (1:4) в 32-м туре.

В общей сложности при Амориме команда провела 21 матч в чемпионате Англии. Она 6 раз победила, потерпела 10 поражений и 5 раз сыграла вничью. За это время клуб набрал 23 очка.

В следующем туре «МЮ » примет «Вулверхэмптон» – это произойдет 20 апреля.

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