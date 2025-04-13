Суперлига Греции, плей-офф. ПАОК Чалова и Оздоева играет с «Панатинаикосом» Лодыгина, прямая трансляция на Спортсе’’

ПАОК играет с «Панатинаикосом» в 3-м туре плей-офф Суперлиги Греции.
Спортс’’ показывает игру в прямом эфире, комментируют Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.
Федор Чалов и Магомед Оздоев в основном составе.
ПАОК Чалова и Оздоева победил в двух матчах подряд и идет 4-м в Суперлиге Греции. У «Панатинаикоса» победа и поражение в плей-офф, команда занимает вторую строчку.
Таблица чемпионата Греции
Статистика чемпионата Греции
Панатинаикос
Дронговски, Младенович, Ингасон, Едвай, Ваяннидис, Сиопис, Джуричич, Максимович, Унаи, Пельистри, Свидерски, Лодыгин, Палмер-Браун, Зека, Гнезда-Черин, Лимниос, Арао, Иоаннидис, Тете, Еремеефф
Запасные: Гнезда-Черин, Лимниос, Лодыгин, Арао, Иоаннидис, Тете, Зека, Еремеефф, Палмер-Браун
ПАОК:
Котарски, Баба, Михайлидис, Ветеска, Састре, Константелиас, Пелкас, Мейте, Оздоев, Живкович, Чалов, Павленка, Виейринья, Кастро, Тимьянис, Шваб, Пенья, Шортайр, Тайсон, Саматта
Запасные: Гнезда-Черин, Лимниос, Лодыгин, Арао, Иоаннидис, Тете, Зека, Еремеефф, Палмер-Браун