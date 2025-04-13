Суперлига Греции, плей-офф. ПАОК Чалова и Оздоева играет с «Панатинаикосом» Лодыгина, прямая трансляция на Спортсе’’

ПАОК играет с «Панатинаикосом» в 3-м туре плей-офф Суперлиги Греции.

Спортс’’ показывает игру в прямом эфире, комментируют Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.

Федор Чалов и Магомед Оздоев в основном составе.

ПАОК Чалова и Оздоева победил в двух матчах подряд и идет 4-м в Суперлиге Греции. У «Панатинаикоса» победа и поражение в плей-офф, команда занимает вторую строчку.

Таблица чемпионата Греции

Статистика чемпионата Греции