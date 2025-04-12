«Шанхай» Слуцкого вышел на первое место в Суперлиге Китая, забив на 98-й «Чжэцзяну» – 3:2! «Шэньхуа» проигрывал 1:2 к 72-й

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Чжэцзян Профешнл» в 6-м туре Суперлиги Китая (3:2).

Спортс’’ показывал матч в прямом эфире, комментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

На 21-й минуте команда Леонида Слуцкого вышла вперед после гола Жоау Тейшейры . После перерыва соперник отыгрался: на 69-й минуте Ван Юйдун сравнял счет, на 72-й вратарь «Шэньхуа» Бао Ясюн срезал в свои ворота.

На 77-й минуте Юй Ханьчао забил второй гол «Шанхая » через две минуты после появления на поле. На 8-й добавленной минуте Чхан Шиничхи забил победный мяч после подачи углового.

Это третья победа «Шэньхуа» в последних четырех турах чемпионата, единственные очки потеряли 6 апреля в дерби против «Порта» (1:1). Кроме того, команда набрала очки в четвертом матче подряд, в котором пропускала первой.

«Шанхай» Слуцкого вышел на первое место в Суперлиге Китая и опережает «Шаньдун Тайшань» с «Портом», «Чжэцзян » остался на 8-м месте.

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 16 апреля примет «Циндао Хайню» в 7-м туре Суперлиги Китая, начало матча в 15:00 по московскому времени.

Полная запись матча с комментарием Терентьева и Лукомского