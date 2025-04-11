ЭСК поддержала решения Чистякова не фиксировать фол перед голом «Локо» в игре с «Зенитом» и удалить Педро

ЭСК поддержала два решения Артема Чистякова в матче «Локомотив» – «Зенит» (1:1).

«Зенит» обратился в ЭСК с просьбой проверить решения судьи не фиксировать нарушение правил у игрока «Локомотива» Дмитрия Баринова в атакующей фазе перед взятием ворот.

Комиссия единогласно постановила, что арбитр правильно не зафиксировал нарушение правил в атакующей фазе, предшествующей взятию ворот «Зенита ». Решение мотивировано тем, что «Баринов не нарушал правил в единоборстве с Венделом .

«Оба игрока имели одинаковые шансы сыграть в мяч, а игрок «Локомотива » вступал в единоборство с соперником в честной манере и сыграл в мяч. Последующий контакт между игроками вызван их движением на встречных курсах и являлся ненаказуемым», – сообщили в ЭСК.

«Зенит» также попросил проверить решение судьи вынести второе предупреждение в матче и удалить Педро. В ЭСК единогласно решили, что Чистяков правильно вынес второе предупреждение.

«Педро опаздывает сыграть в мяч и совершает нарушение правил против соперника. Учитывая открытое пространство, контроль мяча и численное большинство атакующих игроков в зоне атаки, данное нарушение является срывом перспективной атаки», – сообщили в ЭСК.