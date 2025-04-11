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Радимов о воспитанниках «Зенита»: «Покупаются футболисты сборной Бразилии – тяжело пробиться. Но молодые психологически не готовы. В головах ребят нужно менять отношение»

Владислав Радимов высказался об отсутствии воспитанников в «Зените».

– Чего тут скрывать – за последние 20 лет из нашей академии ни один футболист на постоянном уровне не заиграл в основном составе «Зенита». Последние, кто это смог сделать, – Денисов и Быстров. После них по большому счету – никого.

Кто виноват в этом?

Наверное, и я в том числе, который 8 лет работал [тренером «Зенита-2»]. Но и тренеры академии тоже должны посмотреться в зеркало: «Все ли я делаю правильно?». Выходят же из «Краснодара» Сафонов, который за 20 млн переходит в «ПСЖ», Сперцян и другие.

– Вопрос правда важный: где воспитанники «Зенита»?

– Это очень тяжелая история. Понятно, что покупаются футболисты сборной Бразилии – и молодым тяжело пробиться.

Но.

Здесь есть вопросы и к молодым игрокам – они психологически не готовы к борьбе за свое место. А если ты заранее не настроишься, что хочешь играть и должен играть в «Зените», то попасть туда невозможно.

– Молодые заранее не верят, что могут выиграть конкуренцию?

– Да. Часто читаю интервью ребят – причем талантливых, хороших: «Почему ушел? Ну, потому что не дали бы шанса». Дали бы! Но ты к нему должен быть готов.

И если технически, физически они соответствуют уровню, то морально – нет.

– Ну вот воспитанник сейчас видит – привезли Энрике за 35 млн евро. Как ему поверить, что реально пробиться?

– Повторюсь, понятно, что тяжело. Но давайте возьмем Пабло Барриоса в «Атлетико» – топовый полузащитник, 21 год парню. Играет в команде, где рядом чемпионы мира Де Поль, Гризманн.

Или возьмите «Барсу» – Кубарси, Педри, Гави, Ямаль. Сколько им? Но они выходят против мадридского «Реала» и за два матча побеждают 9:2. Против Винисиуса, Мбаппе, Вальверде, Родриго, Беллингема, Рюдигера.

Почему они это могут? Считаю, в головах ребят нужно менять отношение. В «Зените-2» я старался это делать, – сказал в интервью Спортсу’’ бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.

Большой разговор с Радимовым – о медиафутболе, воспитанниках «Зенита» и счастье

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoВладислав Радимов
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoПабло Барриос
logoАнтуан Гризманн
logoРодриго Де Поль
logoЭдуард Сперцян
logoЗенит-2
logoМатвей Сафонов
logoДаниил Денисов
logoВладимир Быстров
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