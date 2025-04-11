Джон Кордоба: «Сейчас момент «Краснодара», чтобы стать чемпионом. Если нам ничего не будет мешать – сделаем это»
Джон Кордоба заявил о готовности «Краснодара» к чемпионству.
Команда тренера Мурада Мусаева лидирует в таблице Мир РПЛ, имея в активе 52 балла в 23 матчах.
В игре 24-го тура «Краснодар» сыграет в гостях с «Зенитом».
«Я знаю, что сейчас момент «Краснодара», чтобы стать чемпионами. Мы готовы.
Если нам ничего не будет мешать, то мы сделаем это. Уверен, у нас все получится», – сказал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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