Джон Кордоба: «Сейчас момент «Краснодара», чтобы стать чемпионом. Если нам ничего не будет мешать – сделаем это»

Джон Кордоба заявил о готовности «Краснодара» к чемпионству.

Команда тренера Мурада Мусаева лидирует в таблице Мир РПЛ, имея в активе 52 балла в 23 матчах.

В игре 24-го тура «Краснодар» сыграет в гостях с «Зенитом».

«Я знаю, что сейчас момент «Краснодара», чтобы стать чемпионами. Мы готовы.

Если нам ничего не будет мешать, то мы сделаем это. Уверен, у нас все получится», – сказал нападающий «Краснодара » Джон Кордоба .