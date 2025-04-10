Мбаппе, Винисиус, Беллингем и Вальверде выступили в раздевалке «Реала» после 0:3 от «Арсенала». Они призвали «показать, что у нас 15 побед в ЛЧ» , и заявили, что команда отыграется (El Chiringuito)

Футболисты «Реала» обсудили тяжелое поражение от «Арсенала» (0:3).

LaSexta со ссылкой на El Chiringuito TV сообщает, что после первой четвертьфинальной игры в раздевалке выступили Федерико Вальверде , Винисиус Жуниор , Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем.

Они призвали «показать, что мы – «Реал Мадрид », что у нас 15 побед в Лиге чемпионов ». Также они мотивировали партнеров «забить в первые 15 минут» ответной игры. После слов «мы отыграемся» прозвучали аплодисменты.