Мбаппе, Винисиус, Беллингем и Вальверде выступили в раздевалке «Реала» после 0:3 от «Арсенала». Они призвали «показать, что у нас 15 побед в ЛЧ» , и заявили, что команда отыграется (El Chiringuito)
Футболисты «Реала» обсудили тяжелое поражение от «Арсенала» (0:3).
LaSexta со ссылкой на El Chiringuito TV сообщает, что после первой четвертьфинальной игры в раздевалке выступили Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем.
Они призвали «показать, что мы – «Реал Мадрид», что у нас 15 побед в Лиге чемпионов». Также они мотивировали партнеров «забить в первые 15 минут» ответной игры. После слов «мы отыграемся» прозвучали аплодисменты.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: LaSexta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости