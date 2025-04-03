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  • Ямаль – лучший игрок мира в возрасте до 21 года по версии ESPN. Виртц – 2-й, Беллингем – 3-й, Кубарси – 4-й
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Ямаль – лучший игрок мира в возрасте до 21 года по версии ESPN. Виртц – 2-й, Беллингем – 3-й, Кубарси – 4-й

Ламин Ямаль – лучший молодой игрок мира по версии ESPN.

ESPN составил список из 39 лучших футболистов мира в возрасте до 21 года включительно. Главными критериями при составлении рейтинга были выступления на самом высоком уровне, стабильная игра на протяжении длительного периода времени и потенциал для развития.

Автор рейтинга консультировался с профессиональными скаутами и спортивными директорами нескольких ведущих европейских клубов, а также со специалистами, работающими на скаутских онлайн-платформах. «Личные предпочтения» также сыграли свою роль.

Топ-10 выглядит так:

1. Ламин Ямаль («Барселона»);

2. Флориан Виртц («Байер»);

3. Джуд БеллингемРеал»);

4. Пау Кубарси («Барселона»);

5. Жоау Невеш («ПСЖ»);

6. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);

7. Хави Симонс («РБ Лейпциг»);

8. Гави («Барселона»);

9. Александар Павлович («Бавария»);

10. Савио Морейра («Манчестер Сити»). 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
рейтинги
logoФлориан Виртц
logoЛамин Ямаль
logoбундеслига Германия
logoЛа Лига
logoБарселона
logoБайер
logoПау Кубарси
logoСавио Морейра
logoМанчестер Сити
logoлига 1 Франция
logoУоррен Заир-Эмери
logoХави Симонс
logoРеал Мадрид
logoПСЖ
logoАлександар Павлович
logoГави
logoДжуд Беллингем
logoБавария
logoЖоау Невеш
logoРБ Лейпциг
logoпремьер-лига Англия
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