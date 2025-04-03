Ямаль – лучший игрок мира в возрасте до 21 года по версии ESPN. Виртц – 2-й, Беллингем – 3-й, Кубарси – 4-й
ESPN составил список из 39 лучших футболистов мира в возрасте до 21 года включительно. Главными критериями при составлении рейтинга были выступления на самом высоком уровне, стабильная игра на протяжении длительного периода времени и потенциал для развития.
Автор рейтинга консультировался с профессиональными скаутами и спортивными директорами нескольких ведущих европейских клубов, а также со специалистами, работающими на скаутских онлайн-платформах. «Личные предпочтения» также сыграли свою роль.
Топ-10 выглядит так:
1. Ламин Ямаль («Барселона»);
2. Флориан Виртц («Байер»);
3. Джуд Беллингем («Реал»);
4. Пау Кубарси («Барселона»);
5. Жоау Невеш («ПСЖ»);
6. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);
7. Хави Симонс («РБ Лейпциг»);
8. Гави («Барселона»);
9. Александар Павлович («Бавария»);
10. Савио Морейра («Манчестер Сити»).
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