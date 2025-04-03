Лапорта – Флику: «Барсе» приходится бороться со всем и всеми, такова жизнь. Очень приятно видеть, как вы понимаете и уважаете наш клуб. Спасибо за то, что вы здесь»
Жоан Лапорта поблагодарил Ханси Флика за работу, которую проделывает тренер.
Президент и главный тренер «Барселоны» посетили церемонию открытия фотовыставки, посвященной проектам благотворительного фонда клуба. На ней представлены работы фотографа Кима Манресы.
«Большое вам спасибо, тренер, за то, что вы здесь. Нам очень приятно видеть, как вы понимаете «Барсу», как вы уважаете наш клуб. Вы отлично справляетесь с работой, Ханси. Все это видят, особенно по тому, как вы руководите командой. Мы более чем счастливы разделить с вами эти события.
В «Барсе» нам приходится бороться со всем и всеми. Такова жизнь. И у нас есть наш тренер, который уже начинает страдать от этого. Когда появляются какие-то новости, он спрашивает меня: «Это повторится?» Послушайте, я не знаю, но мы будем продолжать бороться», – сказал Лапорта.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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