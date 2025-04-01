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Уокер призвал Феликса пасовать во время перерыва матча «Милана» с «Наполи»: «Мы не Месси. Никто тут не Месси»

Кайл Уокер призвал Жоау Феликса играть на команду в перерыве матча с «Наполи».

«Милан» проиграл неаполитанцам со счетом 1:2 в 30-м туре Серии А.

Разговор англичанина с португальцем в тоннеле попал в объектив камеры. Сперва защитник, догоняя партнера, дважды обратился к тому по имени, а затем сказал ему «просто пасовать».

«Мы не Месси. Никто тут не Месси», – сказал Уокер Феликсу и еще раз подчеркнул, что необходимо отдавать передачи.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football.London
logoЖоау Феликс
logoМилан
logoКайл Уокер
logoНаполи
logoсерия А Италия
logoЛионель Месси
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