Уокер призвал Феликса пасовать во время перерыва матча «Милана» с «Наполи»: «Мы не Месси. Никто тут не Месси»

Кайл Уокер призвал Жоау Феликса играть на команду в перерыве матча с «Наполи».

«Милан » проиграл неаполитанцам со счетом 1:2 в 30-м туре Серии А.

Разговор англичанина с португальцем в тоннеле попал в объектив камеры. Сперва защитник, догоняя партнера, дважды обратился к тому по имени, а затем сказал ему «просто пасовать».

«Мы не Месси. Никто тут не Месси », – сказал Уокер Феликсу и еще раз подчеркнул, что необходимо отдавать передачи.