Уокер призвал Феликса пасовать во время перерыва матча «Милана» с «Наполи»: «Мы не Месси. Никто тут не Месси»
Кайл Уокер призвал Жоау Феликса играть на команду в перерыве матча с «Наполи».
«Милан» проиграл неаполитанцам со счетом 1:2 в 30-м туре Серии А.
Разговор англичанина с португальцем в тоннеле попал в объектив камеры. Сперва защитник, догоняя партнера, дважды обратился к тому по имени, а затем сказал ему «просто пасовать».
«Мы не Месси. Никто тут не Месси», – сказал Уокер Феликсу и еще раз подчеркнул, что необходимо отдавать передачи.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football.London
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