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Арбитр не зафиксировал фол на Фермине у границы штрафной в игре «Барса» – «Жирона» после видеопросмотра

Арбитр не зафиксировал фол у границы штрафной в игре «Барселона» – «Жирона».

На 9-й минуте Фермин Лопес упал на границе штрафной после контакта с Ясером Асприльей.

Главный арбитр Хуан Сантана пошел изучать эпизод у монитора. Вероятно, рефери также собирался определить, был ли фол в штрафной или до нее. Однако после просмотра Сантана вовсе не зафиксировал фол.

Фото: скриншот трансляции DAZN

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
logoФермин Лопес
Хуан Сантана
logoсудьи
logoЛа Лига
logoЯсер Асприлья
logoБарселона
logoЖирона
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