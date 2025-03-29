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Симеоне о вылете от «Реала» в ЛЧ: «Чувствовал себя хреново в первые дни – это было несправедливо. После «Барсы» перезаряжал батарейки в Аргентине»

Диего Симеоне плохо себя чувствовал после вылета от «Реала» в Лиге чемпионов.

«Мадрид» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, по пенальти – 4:2). 

Во время серии послематчевых 11-метровых форвард «матрасников» Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.

После этого команда Симеоне дома проиграла «Барсе» в чемпионате Испании (2:4), ведя 2:1 до 78-й минуты.

«Против «Реала» мы выиграли, а потом пенальти – и многоточие.... Очень хреново было в первые дни. Меня это задело, поскольку я не думаю, что это было справедливо.

Против «Барселоны» [в Ла Лиге] мы приложили много усилий, а потом соперник нас переборол, счет стал 2:4.

Но теперь мы вернулись. Я был в Аргентине, в месте, где я вырос, чтобы перезарядить батарейки», – сказал тренер «Атлетико».

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
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