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«Барса» одержала 19 разгромных побед в сезоне, включая две над «Реалом». Команда Флика забила 135 голов за 44 матча

«Барселона» одержала очередную разгромную победу в сезоне-2024/25.

Команда Ханси Флика дома разгромила «Осасуну» (3:0) в 27-м туре Ла Лиги.

Это уже 19-я крупная крупная победа каталонцев. В 44 матчах сезона сине-гранатовые забили 135 голов.

«Барселона» ранее дважды громила «Реал» (4:0, 5:2) и «Валенсию» (7:1, 5:0), а также «Вальядолид» (7:0), «Жирону» (4:1), «Вильярреал» (5:1), «Янг Бойз» (5:0), «Алавес» (3:0), «Севилью» (5:1, 4:1), «Баварию» (4:1), «Црвену Звезду» (5:2), «Брест» (3:0), «Мальорку» (5:1), «Барбастро» (4:0), «Бетис» (5:1) и «Реал Сосьедад» (4:0).

«Барса» лидирует в таблице, опережая «Реал» на 3 очка, «Атлетико» – на 7.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoБарселона
logoОсасуна
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
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