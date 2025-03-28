«Барса» одержала 19 разгромных побед в сезоне, включая две над «Реалом». Команда Флика забила 135 голов за 44 матча
«Барселона» одержала очередную разгромную победу в сезоне-2024/25.
Команда Ханси Флика дома разгромила «Осасуну» (3:0) в 27-м туре Ла Лиги.
Это уже 19-я крупная крупная победа каталонцев. В 44 матчах сезона сине-гранатовые забили 135 голов.
«Барселона» ранее дважды громила «Реал» (4:0, 5:2) и «Валенсию» (7:1, 5:0), а также «Вальядолид» (7:0), «Жирону» (4:1), «Вильярреал» (5:1), «Янг Бойз» (5:0), «Алавес» (3:0), «Севилью» (5:1, 4:1), «Баварию» (4:1), «Црвену Звезду» (5:2), «Брест» (3:0), «Мальорку» (5:1), «Барбастро» (4:0), «Бетис» (5:1) и «Реал Сосьедад» (4:0).
«Барса» лидирует в таблице, опережая «Реал» на 3 очка, «Атлетико» – на 7.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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