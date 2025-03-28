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Черданцев про уайлд-кард для России на ЧМ-2026: «Отстранение сборной – чисто политическое решение. Возвращение не по спортивному принципу уравновесило бы наше исключение»

Георгий Черданцев считает справедливым, если России предоставят уайлд-кард на ЧМ.

В своем телеграм‑канале вы писали про уайлд-кард для сборной России на чемпионат мира в 2026 году.

– Объясню, почему я написал эту мысль. Все говорят, что футбол вне политики, но мы понимаем, что отстранение нашей сборной от всех соревнований – чисто политическое решение. Оно не имеет никакого отношения к спорту.

Возвращение не по спортивному принципу уравновесило бы наше исключение с международной арены, которое тоже не было спортивным.

США проводят ЧМ, это влиятельнейшая страна в спорте. Если вы посмотрите список спонсоров ФИФА, то увидите, что большинство компаний как раз из Америки.

Насколько я знаю, это одна из главных причин, по которой США отдали ЧМ‑2026. Спонсоры сказали, что им неинтересно проводить турнир на периферии. Это бизнес. Спонсором интересно проводить турниры там, где реклама их брендов будет более востребована, – сказал комментатор «Матч ТВ».

Черданцев про уайлд-кард для России на ЧМ-2026: «Это был бы крутой прецедент, как участие Дании на Евро-92. Канада будет против, но кто ее спросит»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoГеоргий Черданцев
logoЧМ-2026
Политика
logoСборная России по футболу
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отстранение и возвращение России
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