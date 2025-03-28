Харри Реднапп пошутил, что Тухель – «немецкий шпион»: «Его заслали, чтобы нас развалить. Он как Лорд Хо-Хо во время войны – «У нас в плену ваши лучшие солдаты» и все такое»
Его слова прозвучали в ответ на вопрос, правильно ли Англия поступила, назначив главным тренером немца.
«Не знаю. Честно скажу, думаю, он немецкий шпион.
Говорю вам серьезно. Его заслали, чтобы нас развалить. Так и есть.
Говорю вам, он как Лорд Хо-Хо во время войны – «У нас в плену ваши лучшие солдаты» и все в таком духе», – сказал бывший главный тренер «Портсмута», «Тоттенхэма» и «Вест Хэма».
«Лордом Хо-Хо» называли нацистского пропагандиста Уильяма Брука Джойса, ведущего англоязычных передач германского радио во время Второй мировой войны. Прозвище он получил за преувеличенное британское произношение, свойственное высшим классам в Англии. Так называли и других англоязычных пропагандистов, но в первую очередь кличка ассоциируется именно с Джойсом.
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