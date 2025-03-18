Газзаев о «Спартаке» и «Зените»: «Футбол по-настоящему европейского уровня – такие матчи хочется чаще. Латышонок мог и должен был выручать в первом голе Мартинса»
Команда тренера Деяна Станковича выиграла 2:1 в матче 21-го тура Мир РПЛ.
– Какие впечатления от победы «Спартака» над «Зенитом»?
– Я получил от игры огромнейшее удовольствие! Обе команды бились за результат.
Все игроки показывали рвение и желание победить, каждый был мобилизован, за счет чего мы и увидели отличный матч. Это был футбол по-настоящему европейского уровня, и хочется, чтобы такие игры мы видели чаще.
«Спартак» выглядел лучше, поэтому его победу можно назвать заслуженной.
– Как вам Кристофер Мартинс?
– Он отлично сыграл.
Во-первых, проделал огромный объем работы, чем сильно помог команде. Ну и во-вторых, конечно, показал себя в атаке с самой лучшей стороны. Безусловно, это лучший игрок матча.
– Его первый гол – результат ошибки Латышонка?
– Думаю, в том эпизоде Евгений мог и должен был выручать.
Да, у Мартинса получился хороший удар, но мне кажется, голкипер «Зенита» мог сыграть лучше, – сказал бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.
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