Дмитрий Губерниев: «Конкуренция в российском футболе – мощнейший двигатель прогресса. Такой «Спартак» – это уже борьба за чемпионство»
«Спартак» обыграл «Зенит» (2:1) в матче 21-го тура Мир РПЛ.
– Посмотрим, что будет дальше. Но такой «Спартак» – это уже борьба за чемпионство. И Мартинса надо удерживать в команде. Понятно, что «Зенит» без Вендела пробуксовывал.
Но чем больше команд у нас борется за чемпионство – тем лучше.Это сфера интересов футбола.
Это был матч, который все смотрели, переживали, кто за «Спартак», кто – за «Зенит». Конкуренция в российском футболе – это мощнейший двигатель прогресса.
Поэтому поздравляю «Спартак», а «Зениту» не унывать! Ну и ждем увлекательную концовку сезона. Выиграл не только «Спартак», но и «Краснодар».
– Можно ли «Краснодар» назвать главным претендентом на чемпионство?
– «Краснодар» – один из главных, но никак не главный. Претендентов хватает, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
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