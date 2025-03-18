Дмитрий Губерниев: «Конкуренция в российском футболе – мощнейший двигатель прогресса. Такой «Спартак» – это уже борьба за чемпионство»

Дмитрий Губерниев назвал конкуренцию в РПЛ двигателем прогресса.

«Спартак» обыграл «Зенит» (2:1) в матче 21-го тура Мир РПЛ.

– Посмотрим, что будет дальше. Но такой «Спартак» – это уже борьба за чемпионство. И Мартинса надо удерживать в команде. Понятно, что «Зенит » без Вендела пробуксовывал.

Но чем больше команд у нас борется за чемпионство – тем лучше.Это сфера интересов футбола.

Это был матч, который все смотрели, переживали, кто за «Спартак », кто – за «Зенит». Конкуренция в российском футболе – это мощнейший двигатель прогресса.

Поэтому поздравляю «Спартак», а «Зениту» не унывать! Ну и ждем увлекательную концовку сезона. Выиграл не только «Спартак», но и «Краснодар».

– Можно ли «Краснодар» назвать главным претендентом на чемпионство?

– «Краснодар » – один из главных, но никак не главный. Претендентов хватает, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.