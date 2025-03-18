Мбаппе о Гризманне: «У нас хорошие отношения, мы часто общаемся. Я знал, что он собирается уйти из сборной, он объяснял, почему – порой нас обвиняли в том, за что мы не были ответственны»
«Мы с Антуаном часто общаемся. Мне нравится его сын Амаро – он большой фанат футбола, немного напоминает меня в детстве.
С другой стороны, все и вправду стало сложнее, потому что мы живем в городе, где наши команды – принципиальные соперники. Но я могу заверить, что у нас с Антуаном очень хорошие отношения. Он уже несколько раз приглашал меня к себе домой на барбекю. Пока этого не произошло, но обязательно будет. Мы живем по соседству.
Я не только знал, что он собирается уйти из сборной – он объяснил, почему. Но это всегда одно и то же – это его решение, и только он может объяснить, почему сделал такой выбор.
Нас порой обвиняли в том, за что мы не несли ответственность. В то время мы чувствовали, что наш вклад в сборную недостаточно ценили. У нас с Антуаном сложилось впечатление, что все, что мы сделали для сборной, было выброшено на свалку», – сказал нападающий «Реала» и сборной Франции в интервью Le Parisien.
Гризманн о капитанстве Мбаппе в сборной Франции: «Сложно было смириться с этим в первые дни, но сейчас я полностью поддерживаю нашего капитана»
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