Петрушин из «Зоркого» перешел в монгольский «Хангарьд». Игрок сам сделал видеонарезку и разослал агентам

Кирилл Петрушин будет играть в чемпионате Монголии.

25-летний защитник подписал контракт с местным «Хангарьдом». По информации телеграм-канала «незаметный футбол», Петрушин самостоятельно сделал видеонарезку своих лучших моментов и распространил ее с помощью агентов. Так на игрока вышел монгольский клуб.

До этого Кирилл выступал за «Зоркий» в чемпионате Московской области в рамках Третьей лиги. Так он отдал ассист в матче с «Космосом-2» в мае 2024-го (4:1).

«Хангарьдом»

«Хангарьд» – четырехкратный чемпион Монголии, также клуб шесть раз выигрывал кубок страны. В сезоне-2023/24 команда завоевала серебряные медали в чемпионате.

Напомним, в Монголии выступает еще один российский футболист: 23-летний вингер Даниил Мусаткин, играющий за «Фальконс». В прошлом сезоне Мусаткин выиграл с командой три трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок Монголии.

«Как ты не пьешь? Ты же русский». Я взял требл в Монголии