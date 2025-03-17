«Кто мы? Мясо». Мартинс после дубля «Зениту» показал футболку с надписью, как у Титова
Кристофер Мартинс показал футболку «Кто мы? Мясо» – как у Егора Титова в 2001-м.
Полузащитник «Спартака» сделал дубль в матче 21-го тура Мир РПЛ против «Зенита» (2:1).
В социальных сетях красно-белые опубликовали фотографию Кристофера Мартинса с футболкой, на которой написано «Кто мы? Мясо». Такую футболку показал бывший хавбек красно-белых Егор Титов.
«2001 🤝 2025» – написали в телеграм-канале «Спартака».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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