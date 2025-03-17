Неизвестный сообщил о минировании «Лукойл Арены» во время матча «Спартака» и «Зенита» – 400 кг взрывчатки под трибунами (Sport Baza)

Ложное сообщение о минировании поступило во время матча «Спартак» – «Зенит».

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Sport Baza, во время игры неизвестный сообщил о минировании «Лукойл Арены ».

Первый звонок поступил в отделение полиции, когда заканчивался первый тайм. Злоумышленник сообщил, что взрыв может произойти в любой момент.

Позднее он позвонил еще раз и заявил, что под трибунами находится 400 килограммов взрывчатки с дистанционным управлением. Неизвестный потребовал, что всех эвакуировали в течение 30 минут.

Сотрудники правоохранительных органов решили не прерывать встречу, но проверили стадион с помощью служебных собак.

«Спартак » обыграл «Зенит » со счетом 2:1 в 21-м туре Мир РПЛ .