Неизвестный сообщил о минировании «Лукойл Арены» во время матча «Спартака» и «Зенита» – 400 кг взрывчатки под трибунами (Sport Baza)
Ложное сообщение о минировании поступило во время матча «Спартак» – «Зенит».
Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Sport Baza, во время игры неизвестный сообщил о минировании «Лукойл Арены».
Первый звонок поступил в отделение полиции, когда заканчивался первый тайм. Злоумышленник сообщил, что взрыв может произойти в любой момент.
Позднее он позвонил еще раз и заявил, что под трибунами находится 400 килограммов взрывчатки с дистанционным управлением. Неизвестный потребовал, что всех эвакуировали в течение 30 минут.
Сотрудники правоохранительных органов решили не прерывать встречу, но проверили стадион с помощью служебных собак.
«Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 2:1 в 21-м туре Мир РПЛ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Газета.Ru»
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