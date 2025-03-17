Медведев заявил о доверии «Зенита» к Семаку: «Он имеет долгосрочный контракт, продолжает работать. Обращаю внимание – до конца чемпионата еще 9 туров»
Александр Медведев заявил, что Сергей Семак продолжает работу в «Зените».
Петербургский клуб проиграл «Спартаку» (1:2) в матче 21-го тура Мир РПЛ.
На данный момент «Зенит» находится на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата, набрав 43 балла в 21 матче. Столько же у «Спартака», у «Краснодара» – 46.
«Сергей Богданович имеет долгосрочный тренерский контракт и продолжает работать.
Обращаю внимание на то, что до конца чемпионата еще девять туров», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Семак возглавил «Зенит» в 2018 году, в мае 2025-го клуб продлил контракт со специалистом на 5 лет.
Петербургский клуб становился чемпионом России во всех 6 сезонах под руководством Семака.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
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