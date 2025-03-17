Пайшао набрал 24 очка за 3+2 с «Твенте». Полузащитник «Фейеноорда» 2-й по фэнтези-очкам в Нидерландах
«Фейеноорд» на выезде разгромил «Твенте» в 26-м туре Эредивизи (6:2).
Полузащитник Игор Пайшао забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Всего за матч у него 24 очка в фэнтези-турнире Эредивизи на Спортсе (+3 за полный матч, +15 за голы, +6 за ассисты). Его выбрали 32% игроков. В чемпионате у полузащитника по 9 голов и результативных передач, он – лучший в «Фейеноорде» по обоим показателям.
Пайшао – 2-й по очкам в фэнтези (146), лидирует полузащитник «Твенте» Сэм Стейн (191). В топ-3 также полузащитник ПСВ Гус Тил (125).
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
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