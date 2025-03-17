Сергей Семак: «У «Спартака» не было голевых моментов. Ничья была бы справедливее»

Сергей Семак считает, что «Зенит» заслуживал ничьей в матче со «Спартаком» (1:2).

– Сергей Богданович, тренеру трудно объективно оценить в целом игру сразу после. Тем не менее после того, что вы сказали по матчу, вы согласитесь с тем, что «Спартак» сегодня заслуженно одержал победу? Даже несмотря на то, что сложно было переломить игру после вашего ответного гола. И команда села, и силы нашли…

– Я думаю, что более справедливым был бы ничейный результат. Так вот, если вспомнить моменты, которые были у «Спартака», то их не было. Даже второй забитый мяч – удар в створ, в сторону ворот, и так удачно Мартинс подправил мяч. Я думаю, это не голевая передача. Голевых-то моментов не было.

У нас со стандарта был опасный момент, может, у «Спартака» что-то тоже было опасно. Но я не думаю, именно по количеству голевых моментов, что это отражает результат матча, что сегодня было у какой-то команды преимущество.

Был удар издали хороший у Мартинса – первый гол. Был хороший удар у Луиса – хороший ответный мяч. Был момент еще после стандарта. У нас какие-то такие подходы были, хорошие моменты. То есть я не думаю, что какую-то команду, если мы берем количество созданных моментов, напрямую можно как-то сравнить со справедливостью результата. По моментам, я думаю, это ничейная была игра. Но удача сегодня была не на нашей стороне. На мой взгляд, опять же, – сказал главный тренер «Зенита ».