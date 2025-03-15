Сын Каррагера вызван в сборную Мальты. 22-летний защитник выступает за «Уиган» в третьем дивизионе Англии

Сын экс-защитника сборной Англии Каррагера вызван в сборную Мальты.

22-летний защитник «Уигана » Джеймс Каррагер, сын бывшего защитника «Ливерпуля » Джейми, получил вызов в сборную Мальты на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира против Финляндии и Польши.

Для Каррагера-младшего это первый вызов в сборную любого уровня.

Отец игрока также мог выступать за Мальту, так как его мать и дедушка имеют мальтийское происхождение, однако выбрал Англию. В прошлом месяце оба Каррагера получили мальтийское гражданство, что позволило Джеймсу выступать за национальную команду.

Сына Буффона вызвали в сборную Чехии. Стоп, что?