Вратарь и хавбек «Енисея» сцепились в концовке матча с «Уфой». Шамов что-то эмоционально высказал Чуканову

Игроки «Енисея» устроили стычку в матче Первой лиги.

«Енисей» победил «Уфу» в 24-м туре Мелбет Первой лиги (1:0).

Победный гол забил 24-летний нападающий Оливье Кенфак на 79-й минуте.

В концовке матча произошел конфликт между вратарем «Енисея» Егором Шамовым и полузащитником Андреа Чукановым. Шамов что-то эмоционально высказывал одноклубнику, партнеры по команде разняли футболистов и присутствовали при их разговоре.

«Енисей» поднялся на 7-е место в Мелбет Первой лиге по итогам 24 туров, «Уфа» идет 15-й рядом с зоной вылета.