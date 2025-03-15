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  • Вратарь и хавбек «Енисея» сцепились в концовке матча с «Уфой». Шамов что-то эмоционально высказал Чуканову
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Вратарь и хавбек «Енисея» сцепились в концовке матча с «Уфой». Шамов что-то эмоционально высказал Чуканову

Игроки «Енисея» устроили стычку в матче Первой лиги.

«Енисей» победил «Уфу» в 24-м туре Мелбет Первой лиги (1:0).

Победный гол забил 24-летний нападающий Оливье Кенфак на 79-й минуте.

В концовке матча произошел конфликт между вратарем «Енисея» Егором Шамовым и полузащитником Андреа Чукановым. Шамов что-то эмоционально высказывал одноклубнику, партнеры по команде разняли футболистов и присутствовали при их разговоре.

«Енисей» поднялся на 7-е место в Мелбет Первой лиге по итогам 24 туров, «Уфа» идет 15-й рядом с зоной вылета.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Первая Лига|ФНЛ»
logoУфа
logoЕнисей
logoАндреа Чуканов
logoПервая лига
logoЕгор Шамов
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