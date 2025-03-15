Рой Кент и тренер Борода могут вернуться в 4-м сезоне «Теда Лассо»
Появились подробности и постер четвертого сезона сериала «Тед Лассо».
В четвертом сезоне «Теда Лассо» Бретт Голдстин (Рой Кент) и Брендан Хант (тренер Борода) станут исполнительными продюсерами.
По слухам, действие первой серии продолжения пройдет в Канзасе, США. После Тед Лассо улетит в Великобританию, где будет тренировать женскую команду.
СМИ сообщают, что к своим ролям вернется весь основной актерский состав, кроме Джуно Темпл, которая еще ведет переговоры.
Также Apple опубликовала постер 4-го сезона.
Ранее Джейсон Судейкис раскрыл, о чем будет четвертый сезон.
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Опубликовал: Дмитрий Некрасов
Источник: EW
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