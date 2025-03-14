«Оренбург» разыграет трофей «Эль-Пластико» с «Факелом»: «Две уникальные команды, принимающие соперников на искусственных полях». Анонсирована акция по сбору пластикового мусора

«Оренбург» анонсировал связанную с экологией акцию перед матчем с «Факелом».

Встреча 21-го тура Мир РПЛ состоится в субботу в Оренбурге .

«Первый в истории розыгрыш Кубка Эль-Пластико. Встречаются две уникальные и единственные команды РПЛ, принимающие своих соперников на искусственных полях.

Победитель забирает трофей!» – говорится в сообщении «Оренбурга».

Фото: t.me/fcorenburg

Аналогичное мероприятие проводится в Дании: матчи между «Нордшелландом» и «Силькеборгом», играющими на искусственных газонах, тоже именуются «дерби Эль-Пластико» и за них также вручается трофей из соответствующего материала.

«Оренбург» объявил, что перед матчем у стадиона будет организован сбор пластика. Фанаты, принесшие тару из полимеров, смогут получить билет на следующий домашний матч.

По достопримечательностям Оренбурга был организован так называемый тур Кубка Эль-Пластико. В день матча на стадионе трофей, сделанный из пластиковой бутылки, будет выставлен на обозрение болельщиков.