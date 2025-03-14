«Оренбург» разыграет трофей «Эль-Пластико» с «Факелом»: «Две уникальные команды, принимающие соперников на искусственных полях». Анонсирована акция по сбору пластикового мусора
Встреча 21-го тура Мир РПЛ состоится в субботу в Оренбурге.
«Первый в истории розыгрыш Кубка Эль-Пластико. Встречаются две уникальные и единственные команды РПЛ, принимающие своих соперников на искусственных полях.
Победитель забирает трофей!» – говорится в сообщении «Оренбурга».
Фото: t.me/fcorenburg
Аналогичное мероприятие проводится в Дании: матчи между «Нордшелландом» и «Силькеборгом», играющими на искусственных газонах, тоже именуются «дерби Эль-Пластико» и за них также вручается трофей из соответствующего материала.
«Оренбург» объявил, что перед матчем у стадиона будет организован сбор пластика. Фанаты, принесшие тару из полимеров, смогут получить билет на следующий домашний матч.
По достопримечательностям Оренбурга был организован так называемый тур Кубка Эль-Пластико. В день матча на стадионе трофей, сделанный из пластиковой бутылки, будет выставлен на обозрение болельщиков.
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